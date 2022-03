Hrvatska pjevačica NOELLE ušla u polufinale International Songwriting Competitiona u SAD-u

Pjesma ‘HALO’ koju izvodi NOELLE feat. ZETZ ušla je u polufinale velikog svjetskog natjecanja International Songwriting Competition sa sjedištem u Nashvilleu u američkoj državi Tennessee, na koje je pristiglo više od 21.000 pjesama iz cijelog svijeta.

O važnosti tog prestižnog natjecanja dovoljno govore članovi žirija kao što su: Coldplay, Tom Waits, LInkin park, Laura Pausini i brojna druga poznata imena iz glazbenog svijeta. Isto tako impresivna je lista prethodnih pobjednika ISC-a između kojih su: Bastille, Tones and I, Kehlani, Gotye, Kimbra itd.

Uspjeh pjesme “HALO” na International Songwriting Competition potvrđuje rezultat koji je ostvarila na domaćem terenu, kada je sa svojim prvim singlom mlada i do tada nepoznata pjevačica Noelle, poharala radijski eter i zasjela na 1. mjesto službene nacionalna top liste HR TOP 40. Vrhunska glazbena produkcija i zarazan refren pjesme HALO očito su recept i za uspjeh na međunarodnoj sceni. Pjesmu “HALO” potpisuje autorsko producentski tim HIT FACTORY koji čine Ivan i Miroslav Zečić.

“Na natječaj smo se prijavili bez ikakvih očekivanja. Znali smo da imamo dobru pjesmu, ali smo bili skeptični jer je snimljena na hrvatskom jeziku. Upravo zbog toga smo još više ugodno iznenađeni njenim ulaskom u polufinale, jer smo svjesni da je pjesma na hrvatskom u našem slučaju otežavajuća okolnost. Pogotovo u konkurenciji sa toliko velikim brojem pjesama koje se većinom izvode na engleskom jeziku. Drago nam je da je naša pjesma prepoznata na tako respektabilnom natjecanju i da će o njenom ulasku u finale odlučivati impresivna lista imena članova žirija. Nadamo se da će nakon našeg uspjeha i drugi domaći autori svoje pjesme slati na međunarodna natjecanja, jer je to put i prilika za promociju domaće glazbe na internacionalnoj sceni. Ja već imam neka pozitivna iskustva sa međunarodnih natjecanja, jer sam još 2010. godine sa nepunih 18 godina ušao u top 10 gitarista na svjetskom natjecanju Guitar Idol sa svojom kompozicijom i izvedbom, među tisućama prijavljenih.Tada nažalost nisam mogao otići u London na finalni krug natjecanja, no s ovim natjecanjem možda bude više sreće. Kako god bilo, i ovo polufinale nam je jedan sladak uspjeh i potvrda da naš uspjeh nije slučajan i da radimo nešto što ima smisla.” – rekao nam je ZETZ, koji je osim autorstva zaslužan za aranžman i modernu glazbenu produkciju na svjetskom nivou.

„Što da Vam kažem, presretna sam i izuzetno ugodno iznenađena. Nisam ni znala da je moj autorski tim Hit Factory na International Songwriting Competition poslao moj prvi singl “HALO“. Čula sam za to natjecanje jer su na njemu pobijedili Tones and I i Gotye. Ulazak u polufinale tako velikog i respektabilnog natjecanja, za mene predstavlja ogroman uspjeh. Pjesma je na hrvatskom jeziku tako da o ulasku u finale niti ne razmišljamo. To bi tek bila senzacija. Nisam mogla ni zamisliti da će moj glas i moju pjesmu čuti i o njoj odlučivati tako poznata imena svjetske glazbene scene poput grupe Coldplay, Tom Waitsa ili Laure Pausini. Svijet je napretkom tehnologije i interneta postao jedno malo selo u kojem je sve moguće. Drago mi je da ovaj uspjeh na međunarodnoj razini potvrđuje kvalitetu moje pjesme i rezultat koji smo sa pjesmom “HALO” postigli na domaćoj sceni. Prva pjesma i odmah ulazak na 1. mjesto službene top liste HR TOP 40 do tada potpuno nepoznatog izvođača i za nas je bio totalno neočekivan. Očigledno je da su moji autori Ivan i Miroslav Zečić znali što rade i da su pogodili pravi recept za stvaranje hitova. Ne zovu se bez razloga Hit Factory, ha, ha, ha…”, rekla Noelle.