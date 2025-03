Izlazi sveobuhvata knjiga stihova Boba Dylana u prijevodu Voje Šindolića

Fraktura ovog travnja objavljuje knjigu “Stihovi 1961.-2020.”, sveobuhvatnu i konačnu zbirku pjesama jednog je od najvažnijih tekstopisaca našeg vremena, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Boba Dylana. Stihovi okupljaju moderne klasike kao što su “Like a Rolling Stone”, “Mr. Tambourine Man” i “The Times They Are a-Changin’”, ali i najranija te pozna Dylanova djela i obavezno…

Bob Dylan ‘Stihovi’

Fraktura ovog travnja objavljuje knjigu “Stihovi 1961.-2020.”, sveobuhvatnu i konačnu zbirku pjesama jednog je od najvažnijih tekstopisaca našeg vremena, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Boba Dylana. Stihovi okupljaju moderne klasike kao što su “Like a Rolling Stone”, “Mr. Tambourine Man” i “The Times They Are a-Changin’”, ali i najranija te pozna Dylanova djela i obavezno su štivo za sve, od fanatika i običnih obožavatelja, pa do onih koji se s Dylanovim djelom tek trebaju upoznati.

Bob Dylan jedan je od najvažnijih tekstopisaca našeg vremena, zaslužan za moderne klasike poput “Like a Rolling Stone”, “Mr. Tambourine Man” i “The Times They Are a-Changin’”. Uostalom, 2016. kao jedini kantautor do sada dobio je i najvažniju književnu nagradu, Nobelovu nagradu za književnost. “Stihovi 1961. – 2020.” sadrže sve od ranih radova, koji su nezaobilazan dio glazbenog kanona, do najnovijih pjesama.

Poznat po tome što mijenja stihove čak i svojih najpoznatijih pjesama, Dylan je za ovo izdanje uredio desetke pjesama, čineći “Stihove” obaveznim štivom, kako za strastvene obožavatelje tako i za one koji ga tek otkrivaju. U prijevodu istinskog poznavatelja djela Boba Dylana Voje Šindolića, prvi put na hrvatskom možemo čitati stihove koji su dio popularne kulture i naših života.

Bob Dylan (rođen kao Robert Allen Zimmerman 24. svibnja 1941. u Duluthu, Minnesota) američki je kantautor, pjesnik i književnik, jedan od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća. Njegove pjesme poput “Blowin’ in the Wind” i “The Times They Are a-Changin’” postale su himne pokreta za građanska prava i protiv rata.

Tijekom karijere Dylan je eksperimentirao s različitim glazbenim žanrovima, uključujući folk, rock, blues i country. Godine 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost za “stvaranje novih poetskih izraza unutar velike američke pjesničke tradicije”. Osim glazbene karijere, objavio je zbirku eksperimentalne poezije “Tarantula” i autobiografiju “Kronike: prvi dio”. Njegov utjecaj na glazbu i kulturu neizmjeran je, a nastavlja stvarati i nastupati diljem svijeta.

Knjiga je dostupna za prednarudžbe.