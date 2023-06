John Cleese odbija ukloniti šalu iz ‘Life of Brian’ o muškarcu koji postaje žena, a koju kritičari nazivaju ‘transfobičnom’

‘Zar ljubitelji Pythona neće doći jer ‘izvodimo scenu kojoj se smiju već 40 godina?’

John Cleese odbio je popustiti pred pritiskom kritičara koji su tražili da se jedna šala ukloni iz nadolazeće scenske verzije Monty Pythonovog filma “Life Of Brian”, komedije iz 1979. o čovjeku koji je zamijenjen s Isusom Kristom. Glumci su navodno rekli Cleeseu da bi jednu scenu trebalo izbaciti iz produkcije kako ne bi bila uvredljiva u današnjem društvenom okruženju. Dotična scena prikazuje lika po imenu Stan koji želi postati žena i roditi djecu.

“Želim biti žena”, izjavljuje Stan. “Od sada želim da me svi zovete Loretta.” Cleeseov lik Reg zbunjeno pita: “Što?” Stan uzvraća: “To je moje pravo kao muškarca.” Na pitanje zašto želi biti žena, Stan objašnjava: “Želim roditi djecu. Pravo je svakog muškarca roditi djecu ako to želi.” Kad Reg obavijesti Stana da “ne može roditi”, Stan glumi žrtvu, “Nemoj me tlačiti.” Cleeseov lik napominje: “Ne tlačim te, Stane, ti nemaš maternicu. Gdje će fetus sazrijeti? Držat ćeš ga u kutiji?”

Kritičari tvrde da je scena u filmu od prije 44 godine “transfobna”. Unatoč kontroverzi, Cleese je potvrdio da neće ukloniti upitnu scenu iz nadolazećeg kazališnog prikazivanja “Life of Brian”. Cleese je na Twitteru napisao: “Prije nekoliko dana razgovarao sam s publikom izvan Londona. (Rekao sam im da adaptiram Brianov život za kazalište). Rekao sam da smo imali čitanje najnovijeg nacrta u New Yorku prije godinu dana i da su mi svi glumci – neki od njih dobitnici Tonyja – snažno savjetovali da izbacim scenu Lorette. Nemam, naravno, nikakvu namjeru to učiniti.”

O glumcima u nadolazećoj produkciji je rekao: “Bili su to apsolutno vrhunski izvođači Broadwaya i bili su čvrsti u tome da se nećemo izvući s tom scenom u New Yorku! Pitao sam ih: ‘Zar ljubitelji Pythona neće doći jer ‘izvodimo scenu kojoj se smiju već 40 godina.'” Komičar je zaključio: “Producenti su obično plašljivci i ne sjećaju se da su nam prosvjedi u New Yorku kad je “Brian” izvorno objavljen osigurali da nikada nismo trebali dodatni publicitet!”