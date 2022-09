Magic Box #8 na HTV 3 – pet izuzetnih televizijskih sati za domaću nezavisnu scenu

Ono što je 2020. započelo kao lock down nadomjestak za koncerte u organizaciji Radija 808 i Pozitivnog ritma sinoć se u svom osmom izdanju pokazalo najpotentnijim i najuzbudljivijim domaćim glazbenim televizijskim projektom kojeg je punih pet sati uživo emitirao HTV 3 koji je ove godine u slavljeničkom raspoloženju povodom 10. godine postojanja.

Odmah na početku usuđujem se reći da je petosatni TV prijenos Magic Boxa jedan od najvažnijih poteza trećeg programa HRT-a u njegovom desetogodišnjem postojanju. TV kanal koji je od svojih početaka u najvećoj mjeri fokusiran na visoke kulturne dosege iz svijeta filmske umjetnosti, koji se naravno tiču povijesti, sinoć je svoj fokus okrenuo prema sadašnjosti i to onoj domaćoj, u velikoj mjeri nevidljivoj prosječnom ‘sofa surferu’ pred TV ekranom.

Sinoć je punih pet sati (od 18:00 do 23:00) HTV 3 ključao od kvalitete i uzbuđenja glazbenika i sastava koji su isporučivali svoje najbolje. Ujedno; recentno, maštovito, provokativno i u profesionalnom smislu briljantno. Potpisnik ovih redaka imao je osjećaj kao da je stara dosadna TV kutija odjednom živnula odlučivši se prikazivati našu umjetničku stvarnost – necenzuriranu i živahnu u svojoj kreaciji. I to u produkcijski tako zahtjevnom formatu da bi, da je to kojim slučajem to sve gledao, i jedan Jools Holland svima od srca čestitao na pothvatu. Magic Box #8 na HTV 3 bio je vihor svježeg zraka i ideja. Živi dokaz koliko takvog ‘provjetravanja’ tj. reality chech situacija općenito ima malo u ovakvom obimu.

Šibenski hip-hop kolektiv Hram, čija je popularnost u zadnje vrijeme nadišla lokalne okvire, necenzurirano i s gnjevom uličnog jezika je poput bombe grunuo i otvorio Magic Box čiji prijenos uživo je bez ikakvih tehničkih problema započeo u točno predviđenih 18:00 sati.

Sveženski trojac ŽEN, ujedno i jedan od naših najboljih i najusviranijih sastava ‘preuzeo je štafetu’ u terminu u kojem prosječnom TV gledatelju gnjili mozak uz središnje informativne emisije. Glazbeni eskapizam grupe ŽEN u tom trenutku je bio najbolja opcija, ujedno i filigranski urešen društveni komentar kroz oči jedinke istog tog društva.

Za skeptike koji su se nakon njenog debitantskog nastupa na Dori sprdali s Akleom Neon, nastup koji je uslijedio nakon ŽEN dobrano im je rasplinuo predrasude. Aklea Neon i njen prateći, također sveženski sastav Sound Doulas dizali su adrenalin ritmom, maštovitošću, energijom i uživljenošću. To je kolektiv izuzetno talentiranih glazbenica koje se fenomenalno igraju afričkim ritmovima u svom stilskom crossoveru. Jest da Aklea kao centralna figura privlači svu pažnju, ali zaigranost i živost ritam sekcije bila je predivna – onaj moment kad se da sve od sebe jer je konačno za to došla i prilika.

Tko je u 20:40 prčkao po daljinskom upravljaču i slučajno došao do HTV 3, taj više nije dirao daljinski. U tom trenutku je mogao vidjeti rasplesanu Saru Renar poluobnažena tijela dok njen Mito pankerskom žestinom puni televizijski eter gitarskom distorzijom. No da ne ispadne da je divlji seksepil sve što TV zombieland želi, Sarin nastup bila je najžešća društvena kritika te večeri u eteru. Tekstovi pjesama „Kapital“ i „Medeja“ bili su odjeb uživo svim onim jalovim pronatalitetnim politikama u ovakvoj državi u kojoj je klečanje pred kapitalom jedini normativ ljudskog postojanja. Jest da je prošlo godinu dana od objave albuma „Šuti i pjevaj“ Sare Renar, ali ovako učinkovitu promociju dosad nije imao, posebno zbog nepobitne relevantnosti.

Premijerni televizijski nastup grupe Porto Morto donio je i zaključak da je Magic Box u svom četvrtom satu prikazivanja donio niz bez pada, tj. flopa. Skoro pa neviđeno za domaće prilike. Porto Morto su gradili su furioznu atmosferu od samog početka, svojom „Kućom“ poručivši ubrzo potom „da je došao trenutak da pojačate ton i bacite daljinski daleko od sebe“. Iako su svi dotadašnji nastupi bili izvrsno raskadrirani, a dinamika slike pratila dinamiku same glazbe, režija nastupa Porto Morta kao da je otišla korak dalje zahvaljujući i njihovim odjevnim rekvizitima, posebice ‘virus kapama’. O svirci ‘na nož’ da se i ne govori koja je savršeno funkcionirala s iščašenom ležernošću sastava koji kao da je tog trenutka uživo radio eksperiment pred gledateljima tražeći odgovore na pitanja: „Je li to rock? Je li to pop? Je li to trap?“ da bi sve okrunili hitom „Hodaj“, predstavivši ga kao idealnu pjesmu za dječje emisije. Ironični ili ne, bili su pravu. Bilo bi to pravo osvježenje za dječje emisije (ima li ih uopće u moru prikazivanja jedno te istih crtića u TV shemama?)

Kome ni to nije bilo dosta za kraj ga je čekao Kozmodrum – moderni pop jazz sastav predvođen bubnjarom Jankom Novoselićem koji je kipio od jamminga i na samom kraju ovog izvrsnog petosatnog glazbenog putovanja, tako da je i taj kraj izgledao kao da je tulum tek počeo.

Nakon svega, samo potpuno neupućeni ili pak ignoranti mogu izjaviti da na današnjoj domaćoj sceni nema dobre glazbe i dobrih sastava. Jer, sinoć se ukazala mala pukotina s ovim potezom HRT 3 u 18:00 sati, da bi je u narednih pet sati svi spomenuti izvođači na smjenu udarnički proširi i načinili široki prolaz kroz koji su svi slavodobitno prošli.

Bio sam na prvom i još nekoliko Magic Boxova u prostoru HUB 385, gdje je na koncu smješten i Radio 808, kad je sve išlo na nekoliko streamova na društvenim mrežama, računajući tu i radijski eter samog radija, i gledao tu cijelu produkciju kako u groznici rješava brdo problema koje jedan prijenos uživo općenito donosi. Da se ne govori o tome koliko je komplicirano da šest izvođača bude setapirano za takav pothvat. No sinoć je to bio potpuno novi, viši, nivo. U razgovorima sam saznao da je generalna proba trajala cijeli jedan dan prije nedjeljnog kick-offa, da su se štopericom mjerile sekunde vremena za izmjene, te kako učinkovito ad hoc skraćivati pauze između pjesama.

Bilo je to usklađivanje glazbenika i produkcije po najvišim standardima i to s glazbenim imenima koja do mainstream etera dolaze slabo ili nikako. I onda sinoć cijeli taj mukotrpni rad urodi plodom, a jedan, isto tako podcjenjivan, Radio 808 plastično dokaže nedvojbenu kvalitetu proizvodnje televizijskog glazbenog programa s domaćim umjetničkim snagama za koje se stvarno nakon svega na kraju treba zapitati: Kome oni smetaju, obzirom na zastupljenost u eteru spram mnogih koji u realnom svijetu ne mogu isporučiti 40-50 minuta svojih umjetničkih dosega uživo, da to bude prezentirano na nacionalnoj televiziji, a da sram ili podsmijeh ne spopadne gledatelje?

Ovo je također dokaz u korist tome koliko je nasušno potrebna decentralizacija produkcija koje su u ovoj zemlji zadužene za glazbene sadržaje, posebno na nacionalnoj televiziji. Ne može to biti kao dosad skoro samo u rukama glazbenoizvođačke struke, već i onih koji znaju procijeniti i validirati glazbenike i njihove dosege i koji znaju da izuzetno skupi televizijski prostor mora donositi ne samo recentno, već i kvalitetu.

„Zašto sjediš tu? Zašto ne ideš gore?“, pitalo me nekoliko njih iz produkcije u prostoru HUB-a gdje sam na recepciji dobrim dijelom gledao TV prijenos, umjesto da sam u gledalištu studija gdje su se održavali nastupi. „Ovdje mi je najbolje, ovdje vidim sve“, uglavnom je bio moj odgovor. I nisam lagao, bolju TV smotru naše današnje scene nikad nisam vidio na televizijskom ekranu.

Da je pameti, na što obilno apeliram, Magic Box na HRT 3 bi trebao biti tek početak, a ne (sretni) eksces. Jer, Hram, ŽEN, Aklea Neon, Sara Renar, Porto Morto i Kozmodrum nipošto nisu jedini koji mogu biti na ovoj visini zadatka. A čak i da jesu, ono što su sinoć prezentirali treba biti poticaj drugima sa scene.