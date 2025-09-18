Najavljen dokumentarac ‘Ozzy Osbourne: No Escape From Now’

Paramount Plus najavio je trailerom novi dokumentarni film koji prati posljednjih šest godina života legende Black Sabbatha i njegovu želju da održi koncert ‘Back To The Beginning’.

‘Ozzy Osbourne: No Escape From Now’

Film je režirala dobitnica BAFTA-e Tania Alexander, a “Ozzy Osbourne: No Escape From Now” sniman je tijekom posljednjih šest godina te uključuje ekskluzivne razgovore s članovima njegove obitelji, suradnicima, drugim glazbenicima i jedan od Ozzyjevih posljednjih intervjua pred kamerama.

Trailer otkriva kako je Ozzy silno želio održati posljednji koncert kao oproštaj od obožavatelja nakon što je bio prisiljen otkazati sve nastupe zbog pada 2019. godine, te nakon povratka u studio. U dokumentarcu se pojavljuju i Tony Iommi iz Black Sabbatha, Ozzyjev gitarist Zakk Wylde te Chad Smith, Tom Morello, Billy Corgan, James Hetfield, Robert Trujillo, Billy Idol, Duff McKagan i mnogi drugi.

Dokumentarac prvotno nije bio zamišljen kao posthumno izdanje. Trebao je prikazati glazbenikovu borbu za povratak na pozornicu nakon višegodišnje pauze opterećenu dijagnozom Parkinsonove bolesti i drugim ozljedama.

“Nakon njegove smrti 22. srpnja 2025., dokumentarac sada stoji kao svjedočanstvo Ozzyjeve hrabrosti, duha, odlučnosti i talenta – kvaliteta koje osiguravaju da ostane heroj milijunima ljudi diljem svijeta,” stoji u priopćenju za medije.

Otkrivanje Paramountova dokumentarca dolazi nakon što je BBC trebao premijerno prikazati vlastiti film o Ozzyju, “Coming Home”, u kolovozu, no povukao ga je s rasporeda svega nekoliko sati prije emitiranja., dok novi datum izlaska još nije poznat.

BBC-jev dokumentarac sniman je tri godine i pratio je pokojnog frontmena Black Sabbatha dok su se on i Sharon vraćali u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon desetljeća života u SAD-u, bilježeći njegov put do ponovne fizičke spremnosti za golemi oproštajni koncert “Back To The Beginning”, koji je ujedno bio i njegov posljednji nastup uživo.