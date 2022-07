Neil Young i Crazy Horse objavili izdanje ‘Toast’ s tri dosad neobjavljene pjesme

Neil Young je izbacio svoj iščekivani, gotovo mitski studijski album iz 2001., ‘Toast’, koji sadrži tri dosad neobjavljene pjesme. Snimljen prije 21 godinu u Toast Studios u San Franciscu, album okuplja Youngove legendarne glazbene suradnike Crazy Horse te je dostupan na CD-u i dvostrukom vinilu.

Posljednja dva desetljeća o izdanju “Toast” potiho se pričalo u kolekcionarskim krugovima jer je Young s vremena na vrijeme izbacio pokoju informaciju o albumu, naročito iz razloga što sadrži i nekoliko novih pjesama.

“Glazba s albuma Toast govori o vezi” poručio je Young prije nekoliko mjeseci te nadodao: “U mnogim vezama dođe vrijeme u kojem sve krene loše, vrijeme puno prije prekida, kada jednoj od osoba, a možda i oboje, sine da je gotovo. Ovo je bilo to vrijeme.”

Prikladno, Toast je težak i tužan, prepun naelektrizirane napetosti. Primjerice na pjesmi “Gateway of Love”, Young sanja o manje bolnoj budućnosti tijekom hipnotizirajućih 10 minuta, što nas uvodi u turobnu “How Ya Doin’?”. Young album pak najbolje sažima u mračnom finalu pjesme “Boom Boom Boom” u trajanju od 13 minuta kroz upečatljiv stih: “All I got is a broken heart, and I don’t try to hide it when I play my guitar.”