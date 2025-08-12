Očekuje se da će gitara Eddieja Van Halena dostići cijenu od 3 milijuna dolara na aukciji

Gitara Kramer koju je Eddie Van Halen svirao 1982. i 1983. godine bit će predmet licitiranja na aukciji kuće Sotheby’s, javlja Rolling Stone.

  
  
Gitara Kramer Eddieja Van Halena (Foto: Wikipedia)

Za gitara na kojoj je legendarni gitarist Van Halena svirao 1982. i 1983. godine očekuje se da će postići cijenu između 2 i 3 milijuna dolara tijekom prvog Sothebyjevog “Grails Weeka”, koji će se održati od 21. do 28. listopada ove godine.

Eddie Van Halen je kasnije gitaru poklonio svom dugogodišnjem gitarističkom tehničaru Robinu “Rudyju” Leirenu (gitara nosi posvetu Leirenu), koji ju je prodao Micku Marsu, tadašnjem gitaristu Mötley Cruea, koji ju je koristio tijekom snimanja albuma “Dr. Feelgood”, uključujući pjesmu “Slice Of Your Pie”, dok trenutni vlasnik gitare nije poznat.

Na ovoj je gitari Eddie Van Halen svirao na turneji 1982. i 1983. godine na koncertima u Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Americi, uz foto-dokumentaciju koja uključuje nastupe u Philadelphiji; Caracasu São Paulu i Buenos Airesu.

Originalna gitara “Frankenstein” iz 1975., na kojoj se ova temelji, predstavljala je Eddiejevu želju da spoji neke od najboljih elemenata Fenderovih i Gibsonovih električnih gitara u jedan novi glazbeni instrument koji u to vrijeme nije bio komercijalno dostupan. Van Halen je neumorno težio stvaranju savršene gitare po pitanju tona, svirljivosti i pouzdanosti. Ova Kramer gitara utjelovljuje ne samo EVH-ov inovativni stil sviranja, već i njegovu strast za dizajn i inženjering. Ona je među njegovim najlegendarnijim i najprepoznatljivijim instrumentima, potaknuvši druge proizvođače na izradu kopija i inspiriravši generacije obožavatelja da dizajniraju vlastite instrumente. U sklopu aukcijske dolazi i originalna Kramer futrola te pismo autentičnosti od Marsa u kojem navodi: „Nadam se da ćete u njoj uživati koliko i ja. Također, to je sjajan komad povijesti.”

Ian Ferreyra de Bone, izvršni direktor Sothebyjeve luksuzne divizije, izjavio je: “Svirana tijekom nekih od Eddiejevih najlegendarnijih nastupa, a kasnije korištena od strane Micka Marsa iz Mötley Cruea, ova gitara povezuje dva diva heavy metala. Sa svojom prilagođenom izradom i nevjerojatnom pričom, to je pravi ‘sveti gral’ — upravo onakav komad koji smo imali na umu za prvi Sothebyjev Grails Week, kojim se stavlja poseban naglasak na najtraženija blaga iz svijeta glazbe, filma, televizije i stripova, te pozicionira Sotheby’s u samo središte pop kulture.”

Gitara će biti izložena u Montereyu u Kaliforniji, od 13. do 16. kolovoza ove godine.

