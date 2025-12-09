‘Moja domovina’ proglašena najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih 80 godina

Na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada Hrvatskog društva skladatelja, održanoj u povodu obilježavanja 80. obljetnice HDS-a, središnje mjesto pripalo je posebnoj nagradi za Najznačajniju hrvatsku pjesmu u posljednjih osam desetljeća.

Nagrada za najznačajniju pjesmu posljednjih 80 godina (foto: Matej Grgić)

Priznanje je dodijeljeno pjesmi “Moja domovina”, jednom od najprepoznatljivijih glazbenih simbola suvremene hrvatske povijesti.

Pjesmu potpisuju Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, autorski dvojac čiji je rad obilježio hrvatsku popularnu glazbu, dok je aranžman priredio Nikša Bratoš. Zrinko Tutić, autor, skladatelj i producent, autorski je stajao iza niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od 1980-ih do danas.

Rajko Dujmić (1954.–2020.), skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, ostavio je opus koji je obilježio generacije, stvarajući neke od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je “Moja domovina” jedno od njegovih najtrajnijih djela.

Miroslav Buljan, predsjednik HDS-a (foto: Matej Grgić)

Objavljena 1991. godine, pjesma “Moja domovina” nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru.

“U okviru svečanosti obilježena je i 80. godišnjica djelovanja Hrvatskog društva skladatelja, institucije koja od 1945. godine predstavlja, promiče i štiti hrvatske autore i njihova autorska prava. Dodjelom nagrade pjesmi ‘Moja domovina’, HDS je želio istaknuti djelo koje je, snažnije od svih drugih, obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe”, stoji u priopćenju Hrvatskog društva skladatelja.