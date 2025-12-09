‘Moja domovina’ proglašena najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih 80 godina

Na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada Hrvatskog društva skladatelja, održanoj u povodu obilježavanja 80. obljetnice HDS-a, središnje mjesto pripalo je posebnoj nagradi za Najznačajniju hrvatsku pjesmu u posljednjih osam desetljeća.

  
  
Nagrada za najznačajniju pjesmu posljednjih 80 godina (foto: Matej Grgić)

Priznanje je dodijeljeno pjesmi “Moja domovina”, jednom od najprepoznatljivijih glazbenih simbola suvremene hrvatske povijesti.

Pjesmu potpisuju Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, autorski dvojac čiji je rad obilježio hrvatsku popularnu glazbu, dok je aranžman priredio Nikša Bratoš. Zrinko Tutić, autor, skladatelj i producent, autorski je stajao iza niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od 1980-ih do danas.

Rajko Dujmić (1954.–2020.), skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, ostavio je opus koji je obilježio generacije, stvarajući neke od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je “Moja domovina” jedno od njegovih najtrajnijih djela.

Miroslav Buljan, predsjednik HDS-a (foto: Matej Grgić)

Objavljena 1991. godine, pjesma “Moja domovina” nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru.

“U okviru svečanosti obilježena je i 80. godišnjica djelovanja Hrvatskog društva skladatelja, institucije koja od 1945. godine predstavlja, promiče i štiti hrvatske autore i njihova autorska prava. Dodjelom nagrade pjesmi ‘Moja domovina’, HDS je želio istaknuti djelo koje je, snažnije od svih drugih, obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe”, stoji u priopćenju Hrvatskog društva skladatelja.

Želimo da naš sadržaj bude otvoren za sve čitatelje.
Iza našeg rada ne stoje dioničari ili vlasnici milijarderi.
Vjerujemo u kvalitetno novinarstvo.
Vjerujemo u povjerenje čitatelja koje ne želimo nikad iznevjeriti.
Cijena naše neovisnosti uvijek je bila visoka, ali vjerujemo da je vrijedno truda izgraditi integritet kvalitetnog specijaliziranog medija za kulturu na ovim prostorima.
Stoga, svaki doprinos, bez obzira bio velik ili mali, čini razliku.
Podržite Ravno Do Dna donacijom već od 1 €.

Hvala vam.

1.00 € 5.00 € 10.00 € 20.00 € 50.00 € 100.00 € 200.00 €


Donacije su omogućene putem sustava mobilepaymentsgateway.com.
Podržane sheme mobilnih plaćanja: KEKS Pay, Aircash, Settle, kriptovalute

  
  
Tags:

Zadnje od Vijesti

Idi na Vrh
X