Willie Nelson najavljuje novu knjigu o dugogodišnjem bubnjaru Paulu Englishu

‘Me and Paul: Untold Tales of a Fabled Friendship’ prikazuje Nelsonovo 70-godišnje partnerstvo s Englishom, njegovim najbližim prijateljem, računovođom i bivšim tjelohraniteljem.

Willie Nelson je najavio novu knjigu pod nazivom “Me and Paul: Untold Tales of a Fabled Friendship”, koju 20. rujna objavljuje Harper Horizon. Knjiga opisuje Nelsonovo dugogodišnje prijateljstvo s Paulom Englishom koji je igrao brojne uloge kao Nelsonov bubnjar, tjelohranitelj, računovođa turneje i “anđeo čuvar”, kako navodi pjevač. Nelson je napisao knjigu s glazbenim novinarom Davidom Ritzom, koji je s kantautorom surađivao na “It’s a Long Story: My Life and Me” (2015.) i “Sister Bobbie: True Tales of the Family Band” iz 2020. godine.

Nelson i English prvi put su svirali zajedno u Fort Worthu u Teksasu davne 1955., započevši zajedničko prijateljstvo koje će trajati 70 godina, sve do Englishove smrti prije dvije godine. “Godine 2020. ostavio me moj najbliži prijatelj”, napisao je Nelson u uvodu knjige. Nastavlja:

“Misija ove knjige je vratiti ga…. Zašto smo Paul i ja bili tako odani jedno drugome? Dobro pitanje. To je još jedan razlog zašto sam napisao ovu knjigu – da pokažem mističnu vezu između mene i Paula… Bilo je kao da sam ga poznavao prije nego što smo se ikada sreli. I sada kada je otišao, još uvijek je tu. Još uvijek me poznaje. On i dalje živi u mom srcu i u srcima svih čije je živote dotaknuo. Još nešto o Paulu: dugujem mu puno vremena. Čovjek mi je spasio život više puta nego što pamtim… Kažu da dobar prijatelj zna sve vaše najbolje priče, ali najbolji prijatelj ih je proživio s vama. Pa, to smo bili mi…. U The Willie Nelson Family, on je bio u središtu. Ja sam bio frontman benda, ali on je bio frontman mog života. Bio je tata medvjed, veliki brat, mudri ujak, čovjek s novcem, čovjek s torbom, sklapatelj poslova, i najoštriji strijelac najljubaznijeg srca.”

Nelson dodaje: “Postoji nešto u mom prijateljstvu s Paulom što me podsjeća na Toma Sawyera i Hucka Finna. Tom je bio civiliziraniji, a Huck divlji. Iako sam s 22 godine bio prilično divlji, morao bih reći da je Paul bio gori. Poput Toma i Hucka, postali smo tim. Ništa nas nije moglo ikada razdvojiti. Ako netko pokuša ispričati moju priču, a da Paula ne stavi uz mene, nemojte se truditi čitati je.”

U knjizi pratimo Nelsonovu karijeru od njegovih korijena u Fort Worthu 1950-ih do osnivanja Farm Aida 1980-ih i dalje. (English je godinama služio kao blagajnik Farm Aida.) Nelson je prvi ovjekovječio Englisha svojom pjesmom “Me & Paul” iz 1971. “Imam pjesmu koja moli da bude knjiga i knjigu koja moli da se čita kao pjesma”, rekao je Nelson u priopćenju za javnost. (Nelson je također objavio album pod nazivom “Me & Paul” 1985. godine. Na poleđini albuma nalazi se kolaž portreta dvojice prijatelja.)

Prošle godine Nelson je sa svojom pokojnom sestrom Bobbie izdao LP “The Willie Nelson Family”. English je na njemu snimio četiri pjesme: “Heaven and Hell,” “Kneel at the Feet of Jesus”, “Laying My Burdens Down” i “Family Bible”.