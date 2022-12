Irena Žilić u Nevidljivoj sceni: ‘Nije mi cilj da iskačem iz paštete, takva pozicija mi ne bi bila ugodna’

Točno mjesec dana nakon njezina velikog koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture, kantautorica Irena Žilić došla je s bendom u Šibenik i zakoračila na Azimutov stage. Pa posljedično sjela i u udobnu fotelju podcasta Nevidljiva scena. Karijera, planovi, avantura s Morcheebom i koješta drugo, sve u ovih dvadesetak minuta razgovora…

Naravno, jedna od neizbježnih tema za razgovor s Irenom je i njezina avantura s Morcheebom, čuvenim engleskim trip-hop bendom koji ju je poveo na turneju.

– Cijela ta priča oko Morcheebe i mene je pozitivno iskustva i jedna od onih stvari koje uopće ne možeš pojmiti da su se dogodile. Ali se dogodilo. Nije se nakon toga zbilo ništa ekstremno ogromno za moju karijeru, nisam to ni očekivala. Za mene je i to što sam išla s njima na turneju i što su obradili moju pjesmu već bilo veliko. Kad sam se tek krenula baviti glazbom shvatila sam što to znači i koliko je tu ulaganja potrebno. I tad sam se nekako pomirila s frustracijom po pitanju toga da ću morati puno uložiti, a vidljivost za ovakvu vrstu glazbe će biti manja. To mi nikad nije bio problem, mada nekad imam faze uspona i padova. Ali moj primarni cilj nikad nije bio da iskačem iz paštete. To mi nije ni želja, niti mi je to nekakva ugodna pozicija.

Cijeli razgovor pogledajte u videu ispod…

Nevidljiva scena program je koji klub Azimut iz Šibenika i udruga Kolektiv 4B, uz potporu Ministarstva kulture i medija, provode od svibnja 2021. godine.

