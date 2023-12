Lana Del Rey obradila hit Johna Denvera ‘Take Me Home, Country Roads’

Glazbenica Lana Del Rey objavila je svoju interpretaciju klasika iz 1971. godine: ‘Take Me Home, Country Roads’ Johna Denvera. Ovo je druga pjesma koju je Lana objavila nakon nominacija za prestižnu Grammy nagradu zahvaljujući hvaljenom devetom studijskom albumu ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’.

Lana Del Rey nedavno je nominirana za pet Grammyja u kategorijama Album godine za „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Pjesma godine za „A&W”, Najbolji album alternativne glazbe za „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, te Najbolja alternativna izvedba za„ A&W”.

Album „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” Lana je producirala s Mikeom Hermosom, Jackom Antonoffom, Drewom Ericksonom, Zachom Dawesom i Benjijem, a uključuje suradnje s velikima imenima među kojima su Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis i SYML.

Uz sva ovogodišnja vrhunska ostvarenja, pojavljuje se i na albumima „Midnights” Taylor Swift i „World Music Radio” Jona Batistea koji su također nominirani u kategoriji Album godine.