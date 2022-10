Lumen na Interliber donosi naslove Martina, Kinga, Atwood, Weira i drugih

Izdavač je pripremio cijeli niz bestselera za ovogodišnji sajam.

Izdavačka kuća Lumen ove godine dolazi na Interliber s puno zanimljivih i vrijednih izdanja, među kojima je i posebna poslastica za sve ljubitelje Georgea R. R. Martina: raskošno oslikana, luksuzna monografija “Uspon Zmaja – Ilustrirana povijest dinastije Targaryen (svezak prvi)” koja prikazuje legendarnu dinastiju Targaryen ekraniziranu u seriji “Zmajeva kuća”.

Iz suvremene svjetske produkcije izdvojili su tri romana: “Obećanje” Damona Galguta, dobitnika nagrade Booker za 2021. godinu, “Penelopu” glasovite Margaret Atwood i “Projekt Spasitelj” Andyja Weira, autora popularnoga “Marsovca” prema kojem je snimljen istoimeni uspješni film.

Izdavač nije zaboravio ni svog najproduktivnijeg autora koji je nedavno, u punoj spisateljskoj formi, proslavio 75. rođendan. Na Interliber dolazi s čak tri Stephena Kinga: uz legendarni roman “Zelena milja” i završni dio epskog serijala “Kula tmine”, objavljuju i monografiju” Stephen King – Svemir najčitanijeg pisca” današnjice koju je napisao Kingov dobar poznavatelj i prijatelj Bev Vincent, a objavilo 35 nakladnika diljem svijeta kao rođendanski dar.

Za sve ljubitelje vrhunskoga fantasyja, tu je i monografija “Svjetovi J. R. R. Tolkiena – Mjesta koja su nadahnula Međuzemlje” vodećega tolkinologa Johna Gartha.

George R. R. Martin, Elio M. García, Jr., i Linda Antonsson: Uspon Zmaja – Ilustrirana povijest dinastije Targaryen (svezak prvi)

Raskošno oslikana povijesna monografija koju potpisuju George R. R. Martin, Elio M. García, Jr., i Linda Antonsson, s više od 150 ilustracija u boji, veličanstven je uvod u povijest kuće Targaryen, legendarne dinastije čiju sagu pratimo u HBO-ovoj seriji Zmajeva kuća, vremenski smještenoj prije Igre prijestolja. Luksuzno ilustrirano djelo Uspon Zmaja u prijevodu Marka Marasa savršeno je štivo za dobre poznavatelje Zapadnih Zemalja, ali i za one koji su se prvi put upoznali s Targaryenima u seriji Zmajeva kuća. Riječ je o nezaobilaznom pregledu za svakoga tko želi doznati nešto više o najmoćnijoj obitelji Sedam Kraljevina.

Targaryeni su stotinama godina sjedili na Željeznom prijestolju Zapadnih Zemalja, a njihovi su zmajevi vladali nebesima. Priča o političkim spletkama, savezima i izdajama, puna plemenitosti i podlosti, ujedno je i priča o jedinoj obitelji gospodara zmajeva koja je preživjela Propast Valyrije.

Monografija Uspon Zmaja opisuje kada je targaryenska moć nastala i kako je rasla u Zapadnim Zemljama, a obuhvaća povijest koju je George R. R. Martin prvi put opisao u epskoj Vatri i krvi, od Aegona Targaryena, osvajača Zapadnih Zemalja, do zlosretnog Plesa Zmajeva, krvavoga građanskog rata koji je zamalo zauvijek okončao targaryensku dinastiju.

Damon Galgut: Obećanje

Damona Galguta, jednoga od najvažnijih pisaca današnjice, podrijetlom iz Južnoafričke Republike, ne treba posebno predstavljati. Trostruki kandidat za Bookera prošle je godine osvojio tu prestižnu nagradu za roman Obećanje u kojemu oslikava pad i propast bjelačke južnoafričke obitelji koja živi na farmi nedaleko od Pretorije. U toj priči o disfunkcionalnoj obitelji Swart i neispunjenu obećanju koje duguju svojoj vjernoj sluškinji Salome pogađaju nas nesmiljene i nježne istine. Obećanje je uvjerljivo, vješto ispripovijedano i samozatajno moćno, vrhunsko književno djelo. Prevela ga je Ana Josić.

„Damon Galgut nepretencioznom virtuoznošću ulazi u umove svih svojih junaka… Njegov jezik krasi flaubertovska jasnoća; on o obiteljskim prilikama pripovijeda intimno, a o južnoafričkoj slojevitoj povijesti rezonira znalački. Ovo je najvažniji roman u ovome desetljećuˮ, zaključak je književnika i profesora na Sveučilištu Princeton Edmunda Whitea.

O Galgutovoj prozi podjednako oduševljeno pišu njegovi kolege pisci, novinari i kritičari; uspoređuju je s velikim romanima modernizma te ističu da mu gotovo nema ravna kad je riječ o inovativnosti i moralnoj dosljednosti. Njegov višeslojni roman opčinjava na mnogim razinama, od pozadinske slike Južnoafričke Republike o kojoj pripovijeda bez lažna moraliziranja do osobne priče s profinjenim i dubokim uvidom u složenost ljudskog srca.

Andy Weir: Projekt Spasitelj

Svaki novi roman Andyja Weira – pisca znanstvene fantastike kojega pamtimo po nevjerojatno uspješnom romanu Marsovac i istoimenu filmskom hitu s Mattom Damonom u glavnoj ulozi – dočekuje se s velikim iščekivanjima. Sudeći prema oduševljenim pohvalama čitatelja i kritičara, Weir je ta očekivanja itekako ispunio. Njegov treći roman, Projekt Spasitelj, romanom godine proglasili su Bill Gates, GatesNotes, New York Public Library, Parade, Newsweek, Polygon, Shelf Awareness, She Reads, Kirkus Reviews, Amazon i Library Journal.

Prava na film već su prodana MGM-u, režiraju ga Phil Lord i Christpher Miller, a našeg junaka Rylanda Gracea, usamljenog astronauta u nemogućoj misiji, glumi Ryan Gosling. Vrhunsko djelo znanstvene fantastike, s nezaboravnom pričom o preživljavanju i snazi prijateljstva, prevela je Ana Briški Đurđevac.

„Ako volite Marsovca, obožavat ćete Projekt Spasiteljˮ, tvrde u The Washington Postu. U njemu ćete, ističe George R. R. Martin, pronaći „sve što vole obožavatelji prave znanstvene fantastike: dva svijeta u opasnosti, sposobnog (iako nesavršenog) čovjeka, pametnog izvanzemaljca, bezbrojne znanstvene zagonetke i borbu za spas čovječanstva! Roman bi oduševio Roberta A. Heinleina i Isaaca Asimova!ˮ, smatra autor bestselerā Pjesma Leda i Vatre te Vatra i krv.

Stephen King: Zelena milja

Kad se prvi put pojavio, roman Zelena milja Stephena Kinga bio je nakladnički trijumf bez premca – svih je šest svezaka romana istodobno dospjelo na listu bestselera New York Timesa i oduševilo milijune obožavatelja širom svijeta. Od polovice devedesetih do danas Zelena milja nije izgubila svoj kultni status. Samo King ima „tako lagan, tako blistav put do srca tameˮ, priznaje mu USA Today.

Novo hrvatsko izdanje Zelene milje preveo je Ivan Ott, a dizajnerski opremio Vanja Perković u skladu s novim vizualnim identitetom Kingovih djela u izdanju Lumena (Carrie, Misery, Isijavanje i Doktor Sleep).

Kingovo remek-djelo o Johnu Coffeyju – enigmatičnom ubojici osuđenom za zvjersko ubojstvo dviju djevojčica i gorostasu tužnih očiju koji se boji mraka i često plače – uznemirujuće je dirljivo i gotovo nepodnošljivo mučno. Što god da taj stanovnik kaznionice Cold Mountain jest, zli ubojica ili naivna dobričina, moraju mu se priznati neobične sposobnosti iscjeljenja. Požrtvovno, otvorena srca, spašava druge. No može li itko spasiti njega?

Mnogima je Zelena milja najdraže Kingovo djelo. U medijima se o tom romanu piše isključivo u superlativima: „Punokrvni King, vrhunska berba!ˮ (Associated Press), „Književna senzacija!ˮ (Time), „Najbolji Kingov roman koji će čitateljima od dvanaeste do osamdesete izmamiti suze samilosti i nevjerice!ˮ (Boston Globe)… Jednako je dirljiv i istoimeni film u režiji Franka Darabonta, s Tomom Hanksom i Michaelom Clarkeom Duncanom u glavnim ulogama.

Bev Vincent: Stephen King – Svemir najčitanijeg pisca današnjice

Trideset pet nakladnika iz cijelog svijeta, uključujući i Lumen izdavaštvo, pripremilo je monografiju Stephen King – Svemir najčitanijeg pisca današnjice kao izniman rođendanski dar tom kralju horora, krimića i epskog fantasyja uz čije smo romane i priče odrastali, uživali u vlastitome strahu i učili o pop-kulturi. Riječ je o prvoj cjelovitoj kronološkoj monografiji o Kingovu životu i djelu, od početaka 1950-ih do danas, u prijevodu Marka Marasa.

Autor monografije Bev Vincent, izniman poznavatelj Kingova opusa i njegov prijatelj, zaviruje u radionicu jednoga od najpopularnijih pisaca današnjice i otkriva što je Kinga nadahnulo za pisanje neke priče ili romana, koje ekranizacije svojih djela voli, a kojih se odriče, zašto tako silno voli bejzbol i bostonski Red Sox, koje su se priče otele njegovoj kontroli i napisale se same te koja je pjesma najsnažnije utjecala na njegovo književno stvaralaštvo.

Uz više od 400 fotografija iz obiteljskog albuma i uz naslovnice prvih izdanja njegovih djela, ova je monografija ujedno priča o kulturi koju su iznjedrila ostvarenja Stephena Kinga. Ona pokazuje da slavni američki pisac i u visokim godinama ostaje književni majstor bez premca, s produkcijom koja je zastrašujuća poput videozapisa na TikToku – ne prestaje.

Margaret Atwood: Penelopeja

Ovjekovječena u mitologiji kao vjerna supruga slavnoga Odiseja koja šutke tka dok iščekuje mužev povratak, Penelopa u izvrsnom kratkom romanu Margaret Atwood (u prijevodu Marka Marasa) luta podzemnim svijetom i prede drukčiju pređu: svoju stranu priče – pripovijest o požudi, pohlepi i umorstvu.

Vjerni čitatelji nagrađivane kanadske spisateljice prepoznat će u romanu o Penelopi neke autoričine uobičajene motive: ušutkane žene, nepouzdane pripovjedačice i rodne stereotipe. Iako je svojim djelima Sluškinjina priča i Svjedočanstva digla glas protiv obespravljenosti žena, glasovita kanadska prozaistica i pjesnikinja odbija tumačenja Penelopeje kao feminističkoga iskaza.

Penelopeja je jedinstvena, zabavna i izazovna varijacija mita za koji smo samo mislili da ga znamo. „Ovaj je roman moćan kao kletvaˮ, tvrdi Sunday Times. „Penelopa Margaret Atwood kao da je izišla iz serije Absolutely Fabulous: lako je možemo zamisliti kako puši cigaretu za cigaretom i opija se vinom, a usput zbija šale o tome kako su muškarci slabi i kako ženama donose nesrećuˮ, napominje Entertainment Weekly.

Stephen King: Kula tmine (sedmi, završni dio istoimena serijala)

Roman “Kula tmine” savršen je završetak jednoga od najambicioznijih književnih serijala u povijesti u kojemu autor, na 4220 stranica, pripovijeda priču epskih razmjera. U njoj se spajaju različiti umjetnički žanrovi – od legende o kralju Arthuru do vesterna Sergia Leonea i apokaliptične znanstvene fantastike, a sama je pripovijest toliko kompleksna i slojevita da ju je gotovo nemoguće prepričati. Taj multižanrovski i megalomanski serijal književni je izazov namijenjen najvjernijim čitateljima. „Poput staze na najluđem skijalištu na svijetu za prave obožavatelje fantasyja i Kinga!” (The New York Times).

Veličanstvena alegorijska saga, koja je nastajala trideset godina, kruna je Kingova stvaralaštva i vrhunac njegova pripovjedačkog umijeća, prepunog fantastičnih slika te nezaboravnih prizora i likova. Obiluje mnoštvom referencija vezanih za literaturu koju je King čitao i filmove koje je gledao, djela koja su ga oblikovala kao pisca.

Serijal Kula tmine u prijevodu Mate Marasa, jednoga od najboljih hrvatskih prevoditelja, sastoji se od još sedam romana: Revolveraš (I.), Izvlačenje trojke (II.), Puste zemlje (III.), Čarobnjak i kristal (IV.), Vjetar kroz ključanicu (IV./V. međunastavak), Vukovi Calle (V.) i Susannina pjesma (VI.).

John Garth: Svjetovi J. R. R. Tolkiena – Mjesta koja su nadahnula Međuzemlje

U zadivljujućoj monografiji Svjetovi J. R. R. Tolkiena – Mjesta koja su nadahnula Međuzemlje vodeći tolkinolog John Garth isprepleće Tolkienovu biografiju s njegovim izmišljenim svjetovima te otkriva koji su lokaliteti u Britaniji i diljem svijeta inspirirali velikog pisca.

Raskošno opremljeno djelo obiluje grafičkim prilozima među kojima se krije pravo blago: Tolkienove skice i ilustracije koje najbolje dočaravaju kako je pisac zamišljao svoj svijet u koji su poslije kročili milijuni oduševljenih čitatelja. Ova znalački napisana knjiga, objavljena u hrvatskome prijevodu Marka Marasa, naći će istaknuto mjesto na polici svakog obožavatelja Tolkienova djela zajedno s Gospodarom prstenova, Hobitom i Silmarillionom.

Monografija Johna Gartha nije samo pregled piščevih nadahnuća. Ona je prozor u njegovu dušu i prikaz razdoblja u kojemu je živio. Tolkienova nadahnuća zapravo su priča o njegovoj predanosti, nepokolebljivosti, znatiželji i nezadrživoj mašti. Priča je to koja nadahnjuje.