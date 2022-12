‘Mala sirena’ i ‘Iron Man’ ušli su u Nacionalni filmski registar

Ti su filmovi, zajedno s ‘Hairspray’ i ‘When Harry Met Sally’, među 25 naslova koje je ove godine odabrala Kongresna knjižnica.

“Mala sirena”, Disneyjev animirani film iz 1989. koji govori o buntovnoj tinejdžerici sireni fascinirane životom na kopnu, među filmovima je koji su ove godine odabrani za čuvanje u Nacionalnom filmskom registru Kongresne knjižnice. Dodani su i “Iron Man” (2008.), prvi film u Marvelovom kinematografskom svemiru, i “Kad je Harry sreo Sally”, omiljena romantična komedija iz 1989. koja počinje s parom maturanata koji kreću na vožnju od Chicaga do New Yorka.

Knjižnica je objavila da je još ukupno 25 filmova, koji datiraju od 1898. do 2011., nagrađeno zbog svog povijesnog i kulturnog značaja i dodano u registar, čime će se pomoći da se sačuvaju za buduće generacije.

Knjižnica također dopušta publici da nominira filmove na svojoj web stranici, a drugi naslovi koji su bili među najviše prijavljenih bili su horor klasik Briana De Palme iz 1976. “Carrie”, adaptacija istoimenog romana Stephena Kinga; i “Betty Tells Her Story” (1972.), film Liane Brandon koji je bio prvi nezavisni dokumentarac o ženskom pokretu koji je istraživao pitanja slike tijela, vlastite vrijednosti i izgleda u američkoj kulturi.

Grupa zapaženih komedija također je bila među odabirima: “Hairspray”, mjuzikl Johna Watersa iz 1988. o živahnoj, gojaznoj tinejdžerici iz Baltimorea i njezinim prijateljima koji integriraju lokalni televizijski plesni show ranih 1960-ih; “Cyrano de Bergerac”, adaptacija pustolovne komedije Michaela Gordona iz 1950. koja je Joséa Ferrera učinila prvim hispanoameričkim izvođačem koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca; i “Kućna zabava”, film Reginalda Hudlina iz 1990. o srednjoškolcu koji se iskrade, komedija koja je uvela hip-hop glazbu i tzv. new jack swing u mainstream Amerike.

Uključena su i dva značajna žanrovska filma: “Balada o Gregoriu Cortezu” (1982.), vestern Roberta M. Younga koji je bio dio chicano filmskog pokreta 1980-ih i s Edwardom Jamesom Olmosom u glavnoj ulozi; i “Super Fly” (1972.), gorljivi komentar Gordona Parksa Jr.-a o američkom snu koji se smatra klasikom žanra Blaxploitation.

Odabrana su i četiri filma koja su započela temelje u prikazivanju LGBTQ+ pitanja na ekranu: “Behind Every Good Man” (1967.), studentski kratki film Nikolaja Ursina koji je ponudio rani pogled na fluidnost crnačkog roda u Los Angelesu; “Word Is Out: Stories of Some of Our Lives” (1977.), koji je stvorilo šest queer filmaša zajednički poznatih kao Mariposa Film Group i koji je prikazivao raznoliku skupinu homoseksualaca i lezbijki koji raspravljaju o svojim životima u vrijeme kada su takvi na ekranu prikazi su bili rijetki; “Tongues Untied” (1989), video esej Marlona Riggsa o crncima koji vole crnce; i najnoviji film koji se pridružio registru, “Pariah” (2011.) Dee Rees o crnoj tinejdžerici u Brooklynu dok se suočava sa svojim identitetom.

Postava također odaje počast devet dokumentaraca, uključujući najstariji film u ovogodišnjoj klasi, “Mardi Gras Carnival” (1898.), najraniji poznati sačuvani snimak festivala u New Orleansu. Dugo se mislilo da je izgubljen prije nego što je nedavno otkriven u muzeju u Nizozemskoj. Ostali dokumentarni filmovi koji se dodaju uključuju “Titicut Follies” (1967.), klasičan pogled Fredericka Wisemana u državni zatvor Bridgewater za lude kriminalce u Massachusettsu koji je razotkrio zlostavljanje pacijenata; i “Union Maids” (1976.), portret tri radničke aktivistice uključene u radničke pokrete od ranih 1930-ih do danas. Taj su film režirali prošli tjedan preminula Julia Reichert, James Klein i Miles Mogulescu.

Kongresna knjižnica je izjavila da se ovim dodacima ukupan broj naslova u registru popeo na 850, odabranih zbog “njihove kulturne, povijesne ili estetske važnosti za očuvanje nacionalne filmske baštine”. Filmovi moraju biti stari najmanje 10 godina da bi bili prihvatljivi, a odabire ih Carla Hayden, knjižničarka Kongresa, nakon savjetovanja s članovima Nacionalnog odbora za očuvanje filmova i drugim stručnjacima. Publika je ove godine nominirala više od 6800 filmova.

Evo kompletnog popisa od 25 filmova koji su dodani u Nacionalni filmski registar:

1. “Mardi Gras Carnival” (1898)

2. “Cab Calloway Home Movies” (1948-51)

3. “Cyrano de Bergerac” (1950)

4. “Charade” (1963)

5. “Scorpio Rising” (1963)

6. “Behind Every Good Man” (1967)

7. “Titicut Follies” (1967)

8. “Mingus” (1968)

9. “Manzanar” (1971)

10. “Super Fly” (1972)

11. “Betty Tells Her Story” (1972)

12. “Attica” (1974)

13. “Carrie” (1976)

14. “Union Maids” (1976)

15. “Word Is Out: Stories of Some of Our Lives” (1977)

16. “Bush Mama” (1979)

17. “The Ballad of Gregorio Cortez” (1982)

18. “Itam Hakim, Hopiit” (1984)

19. “Hairspray” (1988)

20. “The Little Mermaid” (1989)

21. “Tongues Untied” (1989)

22. “When Harry Met Sally” (1989)

23. “House Party” (1990)

24. “Iron Man” (2008)

25. “Pariah” (2011)