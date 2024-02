Poslušajte dirljivu obradu pjesme ‘La Vie En Rose’ Nicka Cavea

Obrada šansone Édith Piaf sa soundtracka je serije ‘The New Look’.

Nick Cave je podijelio obradu pjesme “La Vie En Rose” Édith Piaf iz soundtracka Jacka Antonoffa za seriju “The New Look”. Srčanu izvedbu pjesme frontmena The Bad Seeds producirao je Antonoff za novu povijesnu dramu koju je kreirao Todd A. Kessler, a koja je s prikazivanjem krenula na Apple TV+ 14. veljače.

Izvorna verzija pjesme ‘La Vie En Rose’ objavljena je kao singl 1947. godine i najpoznatija je pjesma francuske pjevačice Piaf. Stihovi izražavaju sreću pronalaska prave ljubavi bili su privlačni ljudima koji su se suočavali s poteškoćama tijekom Drugog svjetskog rata.

U više od 10 epizoda “The New Look” donosi “šokantnu priču o tome kako su modna ikona Christian Dior i njegovi suvremenici, uključujući Coco Chanel, Pierrea Balmaina i Cristóbala Balenciagu, preživljavali užase Drugog svjetskog rata i pokrenuli suvremenu modu”.

Soundtrack od 10 pjesama serije sadržavat će obrade pjesama suvremenih izvođača s početka do sredine 20. stoljeća. Prošlog mjeseca Florence + The Machine podijelili su svoju verziju pjesme “White Cliffs Of Dover”, a The 1975 objavili su obradu “Now Is The Hour”. Lana Del Rey izbacila je svoju obradu pjesme “Blue Skies” Irvinga Berlina.