Stigao je hrvatski prijevod svjetskog bestselera Paula McCartneyja ‘Lyrics: Moj autoportret kroz pjesme’

Jedinstveno autobiografsko djelo jednog od najvećih glazbenih autora današnjice kroz pjesme donosi osobni uvid u njegov izniman životni put.

Paul McCartney ‘Lyrics: Moj autoportret kroz pjesme’ (foto: Igor Maračić)

Paul McCartney ime je koje je postalo sinonim za glazbenu genijalnost, kreativnost i nevjerojatnu karijeru koja traje već sedam desetljeća. I dok smo upoznati s njegovim glazbenim stvaralaštvom, on je publiku diljem svijeta uspio još jednom iznenaditi – ovaj put s jedinstvenim autobiografskim djelom “LYRICS: Moj autoportret kroz pjesme”. Originalno objavljena 2021. godine, ova knjiga od sada je kroz više od 600 stranica dostupna u hrvatskom prijevodu, u mekom uvezu.

Kroz priče o pjesmama, intimnim komentarima, neotkrivenim pričama i osobnim fotografijama McCartney nas vodi na putovanje od vremena The Beatlesa, preko Wingsa, pa sve do njegove solo karijere. Otvoreno progovara i o nizu osobnih trenutaka koji su obilježili njegov život, osvrnuvši se kroz pjesme na odnos s prvom suprugom Lindom McCartney kao i odnosu s Johnom Lennonom.

McCartney otkriva priče iza nekih od svojih najpoznatijih pjesama, uključujući bezvremenske hitove kao što su “Yesterday”, “Let It Be” i “Hey Jude”, a otkriva i anegdote o inspiraciji koja stoji iza njih, poput trenutka kada je melodiju za “Yesterday” sanjao u snu, isprva ju nazvavši “Scrambled Eggs”, ili trenutaka kada mu je također u snu došla vizija njegove majke koja ga je nadahnula da napiše “Let It Be”.

Ono što “LYRICS” čini posebnim su autentični uvidi u kreativni proces jednog od najistaknutijih svjetskih autora glazbe. McCartney se prisjeća i suradnje s Johnom Lennonom, govoreći o njihovoj igri natjecanja koja je često rezultirala njihovim najboljim materijalom. Također, opisuje kako se poigravao jezikom, što je vidljivo u pjesmama poput “Penny Lane”, te kako je eksperimentirao s različitim melodijama i instrumentima, kao u pjesmama “Blackbird” i “Eleanor Rigby”.

Uz bogatstvo kreativnih uvida, njegove pjesme su zrcalile društvena i politička previranja svog vremena. Tako je “Blackbird” bila McCartneyjeva oda borbi za građanska prava u SAD-u, dok je “Eleanor Rigby” duboko promišljanje o samoći i prolaznosti vremena, inspirirano njegovim životom u Liverpoolu. Pjesme poput “Band on the Run” prenose njegovu želju za slobodom i svježim početkom nakon raspada The Beatlesa.

Paul McCartney ‘Lyrics: Moj autoportret kroz pjesme’ (foto: Promo)

Osim glazbenih priča, McCartney kroz pjesme otkriva i dublje, osobne trenutke koji su oblikovali njegov život. “Maybe I’m Amazed” je ljubavna pjesma posvećena njegovoj prvoj supruzi Lindi McCartney, izražavajući zahvalnost za njenu podršku u teškim trenucima, dok pjesme poput “Dear Friend” i “Too Many People” otkrivaju emocionalne slojeve njegova odnosa s Johnom Lennonom, posebno nakon raspada benda.

Uz priče i stihove, knjiga donosi više od stotinu nikad prije viđenih fotografija, rukopisa i osobnih suvenira, omogućujući fanovima da zavire u McCartneyjev svijet kao nikada prije i kroz ovaj naslov dobiju uvid u osobni pogled na jedan izniman životni put.

“Lyrics: Moj autoportret kroz pjesme” je nezaobilazno djelo za svakog ljubitelja glazbe, povijesti i umjetnosti. Kroz stihove koje svi znamo i volimo, McCartney čitatelje vodi kroz svoju prošlost, ali i kroz povijest popularne glazbe, nudeći jedinstveni uvid u njegovu kreativnost i filozofiju. Ova knjiga najbliže je autobiografiji što ćemo ikada dobiti od ovog glazbenog titana.

Kada je 2021. objavljena, knjiga “Paul McCartney: LYRICS” privukla je veliku pozornost diljem svijeta. Dvije godine kasnije objavljeno je originalno izdanje mekog uveza kojem je pridodano sedam novih pjesama i koje u hrvatskom prijevodu nosi naslov “LYRICS: Moj autoportret kroz pjesme”.

Upravo je od ove jeseni hrvatski prijevod ovog jedinstvenog djela objavljen u izdanju glazbene knjižare Rockmark