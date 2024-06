Duff McKagan iz Guns N’ Roses tvrdi da je pivo iz ‘The Simpsons’ nazvano po njemu

‘Neću ih tražiti novac’, kaže.

Duff McKagan (foto: Raph_PH / Wikipedia)

Duff McKagan, basist Guns N’ Rosesa tvrdi da su “The Simpsons” nazvali Duff Beer po njemu.

Roker je prvi put iznio tu tvrdnju u svojoj autobiografiji iz 2011., “It’s So Easy and Other Lies”, navodeći da ga je “produkcijska tvrtka koja radi na novoj animiranoj seriji” kontaktirala 1988./89. da ga pita mogu li koristiti ime ‘Duff ‘ za brend piva u emisiji”, zahvaljujući njegovoj reputaciji “velikog pijanca”.

Vjerujući da se radi o niskobudžetnom animacijskom projektu, McKagan se nasmijao na zahtjev i rekao “nema problema”. Međutim, počeo je primjećivati ​​kada je Duff postao sastavni dio serije, a roba se počela pojavljivati ​​diljem svijeta. Brojni scenaristi serije su nakon toga izjavili da je basistova tvrdnja neistinita.

U novom intervjuu za Stereogum, McKagana su još jednom pitali o Simpsonima, a on je ponovio svoj stav o priči, dodavši da je on samoproglašeni “Kralj piva”, te da je na pozornici čak nosio Budweiserov remen s tim motom.

“Dakle, bio sam Duff, kralj piva. To je bilo 1988., 1989. i sjećam se da su me iz uprave nazvali i rekli da neki umjetnički crtani film želi koristiti moje ime za pivo. Nisam znao za brendiranje ili nešto slično, serija je uzela maha. A onda su počeli prodavati robu i slično. Nikad ih nisam tužio. Vjerojatno je poslovno pametno od njih reći da to nije istina, ali vidite kad su počeli s “King of Beers”, a ja sam remen s tim natpisom nosio cijelo vrijeme.”

Kada je novinar sugerirao da bi tvorci serije to trebali priznati, McKagan je odgovorio: “Trebali bi. Ali neću od njih tražiti novac.”