House of Flamingo u Boogaloou – vrhunska mainstream zabava koja je nadišla underground i drag okvire

U rasprodanom Boogaloo klubu, u subotu 15. lipnja kolektiv House of Flamingo (HoF) održao je svoj obljetnički show pod nazivom ‘Fanny pack’ (pederuša, op.a.) povodom 10. godišnjice djelovanja.

House of Flamingo u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

House of Flamingo je queer umjetnički kolektiv koji već niz godina svojim programima i nastupima promiče slobodu, toleranciju i kreativnost, te djeluje i kao platforma koja okuplja performere raznih disciplina koji nastupaju u nekoliko programskih koncepata. Najpoznatiji su S.R.C.E. i Fanny pack, od kojih je potonji nastao kao klupski ukotvljen after party Povorke ponosa. Ove godine Fanny pack nije održan nakon Povorke, već je predstavljen kao zaseban show i to četverosatni (!) „show za pamćenje“. Ono što smo u subotu doživjeli bilo je sve samo ne otrcano, isprazno i šuplje, poput floskule kojom sam se u prethodnoj rečenici poslužila.

Na početku najavljenog trodijelnog programa izmjenjivale su se Colinda Evangelista i Roxanne Flamingo uz energične koreografije uvježbanih plesača, te lypsincale uz poznate strane plesne hitove, nezaobilaznu Madonnu, domaće 90’s dance himne i mnogo waackinga.

Hydra u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

U drugom bloku, rezerviranom za goste, izmjenjivali su se nastupi Mimi Mercedes, Bejbi Motorole, bejbe i Hydre, poznatog srpskog drag umjetnika. Cijeli su program pratile dinamične pozadinske projekcije na velikim platnima (autori vizuala: Colinda Evangelista, Filip Renić, Roxanne Flamingo). Uz goleme ventilatore na pozornici guste su perike vijorile ispresijecane promišljenim svjetlosnim efektima. Desetominutne pauze između blokova trajale su točno toliko, bez kašnjenja, te je fascinantno kojom brzinom su izvođači mijenjali složene kostime, frizure i šminku.

Roxanne u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

Colinda je premijerno izvela i svoj prvi singl „Jeste gej?“ objavljen početkom lipnja (čiji refren postavlja pitanje svih pitanja) za koji je napisala tekst i glazbu. Tim se autorskim iskorakom u svom djelovanju pridružila Jovanki Broz Titutki koja ima već nekoliko autorskih pjesama od kojih je najpoznatija etno rave „Turbo puška“.

Roxanne je odradila peting izvodeći blok Severininih pjesama, na koje je raspjevana publika izvrsno reagirala i taman kad su svi krenuli zbijati prve redove, ne bi li što bolje vidjeli Jovankin nastup najavljen kao veliko finale izvedbenog dijela večeri, ostali su pomalo zbunjeni činjenicom da se na pozornicu izvlači ozbiljan set bubnjeva i klavijatura, te posvuda postavljaju mikrofoni. Pitali smo se što nam je to Jovanka pripremila, ali ono što je uslijedilo – nitko nije očekivao. Lukavim scenskim rješenjem pred nama se „materijalizirala“ Severina i krenuo je raspašoj. Severina je ponovno pokazala da se s pozornice ne libi poslati poruke slobode i tolerancije, te pozvati na prihvaćanje različitosti i zaštitu manjina – sve one vrijednosti za koje je sigurno i sama svjesna da većina njezine publike na ovim prostorima baš i ne dijeli. U skoro sat vremena izvela je neke od svojih najvećih hitova pred razdraganom publikom.

Severina i Roxanne u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

Kad je konačno nastupila Jovanka, već ionako užarena atmosfera doživjela je klimaks. Uz spektakularno spuštanje na scenu, započela je svoj adrenalinom nabijeni nastup i po tko zna koji put učvrstila moj stav da – ukoliko ikada mislimo pokoriti Eurosong – moramo poslati upravo nju, ali sljedeći put u ulozi glavne izvođačice. Europa bi pala na koljena, kao i mi kad smo na naredbu „dolje!“ čučnuli na „Turbo pušku“ u velikom finalu i ispratili je ovacijama.

Jovanka Broz Titutka i Mimi Mercedez u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

HoF kolektiv je svojom kreativnošću, uvježbanošću, karizmom i profesionalnošću ponovno očitao lekciju hrvatskoj estradnoj i umjetničkoj sceni. Nabijen energijom, bez praznog hoda, uz dojmljiva vizualna rješenja, precizne scenske izmjene, besprijekorne koreografije i zvuk, Fanny pack show je visoko podigao letvicu mainstream zabave, prelivši se izvan underground i drag okvira. Talentirani i nezaobilazni Filip Renić, sad već kao iskusan show majstor – svojom je režijom pokazao nevjerojatan osjećaj za mjeru, te kreativnost u scenskim rješenjima koja postaju sve kompliciranija, ali su besprijekorno izvedena – čime nastupi zadržavaju lakoću i poletnost. Multidisciplinarnost članova HoF kolektiva je, uz kreativnost i strast, definitivno njihova najveća snaga, a hrvatski izvođači i izvedbeni umjetnici od njih mogu i moraju puno naučiti.

Bejbe u Boogaloou (Foto: Timy Šarec @neonski)

Ovaj osvrt pišem s odmakom od nekoliko dana, djelomično zbog toga što sam čekala da se dojmovi slegnu, makar nisu – nego su sve snažniji, ali prvenstveno zato što nisam mislila da ću ga ja „morati“ pisati. Nadam se da će sljedeći put netko iskusniji i bolji objaviti punokrvno koncertno izvješće s, odgovorno tvrdim: najboljeg vizualno-scenskog spektakla koji se u Hrvatskoj može doživjeti.

Istina, kad je to isto na svom instagram profilu ustvrdila i Severina – dio medija je prenio je tu „vijest“, međutim krajnje je vrijeme da nastupe HoF kolektiva počnu pratiti i glazbeni novinari i profesionalci, jer to apsolutno zaslužuju.