Iggy Pop obradio ‘You Want It Darker’ Leonarda Cohena

Album posvećen kanadskom pjesniku i pjevaču izlazi za tjedan dana.

Iggy Pop je podijelio novu verziju Leonarda Cohena “You Want It Darker” koja će se pojaviti na albumu posvećenom kanadskom pjesniku i pjevaču “Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen” koji izlazi 14. listopada.

Ranije objavljene Cohenove obrade s tributea uključuju “Coming Back To You” Jamesa Taylora, “Famous Blue Raincoat” Nathaniela Rateliffa, “Steer Your Way” Nore Jones i “Suzanne” Gregoryja Portera.

“Na cijelom svijetu ne postoji nitko poput Leonarda”, izjavio je Pop o obradi Cohena, koji je preminuo 2016. godine. Album “Here It Is” producirao je Larry Klein, a uključuje i pjesme u izvedbi Petera Gabriela, Sare McLachlan, Mavis Staples i Davida Graya.

Saznajte više: