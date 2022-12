Drugačija božićna playlista

Božić dolazi (s najljepšim pjesmama)… ili?

Odmor. Sklad. Lampice. Darovi. Kolači. Sve nabrojano dio je jednog savršenog božićnog Hallmark filma. U stvarnom životu ipak je nešto drugačije; užurbanost, smišljanje poklona, iščekivanje snijega, ali i struganje istog, odlasci u shopping centre i – božićne pjesme!

Taman kada pomislite kako se možda dogodi božićno čudo pa na radiju ipak odluče Mariah Carey i njeno poznato “I-I-I-don’t want…” zamijeniti s nekom drugom pjesmom, shvatite da ste ludi što ste to uopće pomislili te da vas čeka još jedan emotivni “rollercoaster” pun visokih tonova i praporčića, u koji jednostavno morate sjesti i čekati da vožnja prođe.

Dok ostali izvlače svoje crveno-zelene džempere iz netaknutih kutaka ormara i vesele se kićenju jelke, “Grinchevi” se, ako ništa drugo, vesele otkopčavanju hlača zbog francuske. Kako sam i ja jedan od tih “Grincheva”, odlučila sam poduzeti nešto u vezi vlastitog božićnog duha te shvatila da je jedini recept za to (da se bacim na izradu recepata) naći glazbu koja će me dovoljno pokrenuti. Nešto što barem sadrži riječ “Christmas” u sebi, a ne počinje sa “last”.

Tako je i stvorena ova neobična božićna playlista sastavljena od 25 pjesama zbog kojih ćete poželjeti da je Božić svaki dan! Možda. “Od rocka, popa, jazza do bluesa”, ali bez brige, izostavljen je Big Brother Božićni song, a umjesto popa je ubačeno malo metala i još pokoji tajni sastojak.

1. Mirror Image – Rudolph The Red Nosed Reindeer

2. The Damned – There Ain’t No Sanity Clause

3. Elmo & Patsy – Grandma Got Run over by a Reindeer

4. Disco Four – He’s Santa Claus

5. The Brian Setzer Orchestra – The Nutcracker Suite

6. The Moog Machine – O Holy Night

7. Antonio Bacci and The Fiesta Brass – Ding Dong Merrily on High / Midnight Sleigh Ride

8. King Diamond – No Presents for Christmas

9. Bob’s Burgers – Christmas of My Dreams

10. Huey ‘Piano’ Smith and the Clowns – Almost Time For Santa

11. The Barbary Coasters – Snow Flake

12. Scooter – Dutch Christmas

13. Eddie C. Campbell – Santa’s Messin’ With The Kid

14. Tiny Tim – All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth

15. Claudine Longet – I Don’t Intend To Spend Christmas Without You

16. The Ventures – Snow Flakes

17. Merle Haggard – Daddy Won’t Be Home Again For Christmas

18. Thurl Ravenscroft – You’re A Mean One, Mr. Grinch

19. Paul Revere & The Raiders – Rain, Sleet, Snow

20. Venom – Black Xmas

21. Brave Combo – O Holy Night Cha Cha Cha

22. Jimmy Smith – God Rest Ye Merry Gentlemen

23. Satan’s Pilgrims – Greensleeves

24. Cocteau Twins – Frosty The Snowman

25. Christopher Lee – The Little Drummer Boy