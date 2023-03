U2 objavili ‘Songs Of Surrender’, album s novim interpretacijama njihovih najvećih hitova

Izdanje je sastavljeno od 40 najvećih pjesama iz čitavog kataloga U2-a, nanovo snimljenih i osmišljenih. Ovaj album rezultat je studijskih sesija iz protekle dvije godine, a u cijelosti je dostupan od danas (17. ožujka 2023.). Paralelno s izlaskom albuma, otkrivena je peta pjesma s izdanja ‘Invisible’ koja stiže nakon dosad objavljenih ‘Beautiful Day’, ‘Pride (In The Name Of Love)’, ‘With Or Without You’ i ‘One’.

„Songs Of Surrender” je osmislio i producirao guitarist grupe The Edge, a bend je na njemu radio tijekom većeg dijela pandemije sa suradnicima među kojima su bili Brian Eno, Daniel Lanois, Bob Ezrin i brojna druga imena. Na izdanju se nalaze neke od najslavnijih pjesama iz više od 40 godina karijere benda. Zahvaljujući glazbenoj reinterpretaciji, ti hitovi imaju sasvim nove aranžmane, a u ponekima je došlo do izmjena i u tekstu.

“Glazba vam omogućuje da putujete kroz vrijeme; htjeli smo prenijeti svoje stare pjesme u današnje vrijeme i dati im ‘duh 21. stoljeća’. Ono što je započelo kao eksperiment brzo se razvilo u osobnu opsesiju jer su mnoge naše pjesme podvrgnute novoj interpretaciji. Osobne teme su zamijenile post punk poruke”, otkrio je The Edge u najavi izdanja.

Kako bi obilježili izlazak albuma „Songs Of Surrender”, Island Records i Interscope pokrenuli su jedinstveni zajednički projekt U2SOS40 u kojem je 40 umjetnika i content creatora diljem svijeta pozvano da kreiraju sadržaj od 60 sekundi, pri čemu je svaki vizual upotpunjen isječkom pjesme s novog albuma. Na taj je način album od 40 pjesama dobio nastavak u obliku novih 40 priča. Svaki od 40 videosječaka bit će podijeljen na društvenim mrežama u narednim tjednima pod hashtagom #U2SOS40.