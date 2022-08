Izlazi album Franka Zappe snimljen na koncertima u Zagrebu i Ljubljani

‘Zappa ’75: Zagreb/Ljubljana’ stiže 14. listopada.

U jesen 1975., pred kraj tipično produktivne i plodne godine koja je uključivala završetak produkcije albuma “One Size Fits All”, proljetnu turneju s Captain Beefheartom (ovjekovječenu na albumu uživo “Bongo Fury” objavljenom u listopadu te godine godine), te izvedbom orkestralnih djela, Frank Zappa i njegov bend The Mothers odsvirali su svoje prve i jedine nastupe u Jugoslaviji u jeku jesenske turneje.

“Mothers of Invention Yugoslavian Extravaganza”, kako ju je Zappa nazvao, održala se u Zagrebu i Ljubljani 21. i 22. studenog 1975. s kratkotrajnom i pomalo ogoljelom postavom s Andreom Lewisom (klavijature), Napoleon Murphyjem Brockom (tenor saksofon i glavni vokal), Normom Bell (alto saksofon, vokal), Royem Estradom (bas) i Terryjem Bozziom (bubnjevi).

Zappa Records/UMe izdat će 14. listopada “Zappa ’75: Zagreb/Ljubljana”, koji sadrži najbolje izvedbe s jugoslavenskih koncerata poredanih točnim redoslijedom setliste nastupa kako bi prvi put predstavio crème da la crème svake večeri. U produkciji Ahmeta Zappe i rizničara Joea Traversa, live album od 27 pjesama može se pohvaliti s gotovo dva i pol sata potpuno neobjavljene glazbe i bit će dostupan digitalno (26 pjesama bez prekida diska) ili na 2 CD-a zajedno s knjižicom od 32 stranice ispunjenom fotografije ere i sastava Gail Zappe i Johna Rudiaka s pronicljivim bilješkama Traversa, intervju između njega i snimatelja Davyja Moirea, uz izvještaj iz prve ruke i ilustraciju bubnjara Terryja Bozzija.

Prethodno je jedina snimka ikada objavljena s ovih koncerata bila izvedba “Black Napkins” iz Ljubljane uključena u izdanje iz 1996., “Frank Zappa Plays The Music Of Frank Zappa: A Memorial Tribute”; ovdje je uvrštena izvedba te pjesme iz Zagreba.

Zappa je stigao u Jugoslaviju nakon izdavanja albuma “Bongo Fury”, njegovog suradničkog albuma s Captain Beefheartom koji je objavljen u listopadu. Dok je nekoliko pjesama s ploče bilo uključeno u setlistu, poput verzija “Advance Romance”, “Carolina Hard-Core Ecstasy” i “Muffin Man”, Zappa je publiku počastio pjesmama iz svog tada već opsežnog kataloga, od “I Ain’t Got No Heart,” “How Could I Be Such A Fool” i “I’m Not Satisfied” s prvijenca grupe The Mothers Of Invention iz 1966., “Freak Out!”, i paketa od tri pjesme s “We’re Only In It For The Money” iz 1968. (“Lonely Little Girl”, “Take Your Clothes Off When You Dance,” “What’s the Ugliest Part of Your Body?”) do izbora s “Over-Nite Sensation” poput “Camarillo Brillo,” “I’m The Slime” i “Dirty Love” i tada aktualnijih pjesama s albuma “Apostrophe (‘)” iz 1974. i “One Size Fits All” iz 1975. godine.

Jedan od vrhunaca albuma su improvizacijski instrumentalni džemovi, posebno na “Chunga’s Revenge” i “Zoot Allures,” koje je Zappa koristio kao paletu za eksperimentiranje sa soliranjem i isprobavanjem novih rifova u stvarnom vremenu. Ovdje možemo čuti radove u tijeku kao što su embrionalne verzije “Filthy Habits,” (sa “Sleep Dirt” iz 1979-), “Five-Five-Five” (sa “Shut Up And Play Yer Guitar” iz 1981.) i “Wind Up Workin’ In A Gas Station” sa “Zoot Allures” iz 1976. godine. Osim eksperimentiranja s novim idejama, Zappa je također iskoristio priliku da predstavi potpunije skladbe kao što su rane verzije njegovih prepoznatljivih pjesama, “Black Napkins” i “Zoot Allures,” koje će završiti na albumu istog naziva iz sljedeće godine.

“Zappa ’75: Zagreb/Ljubljana” značajan je dio Zappine povijesti jer ne samo da bilježi jedine Zappine samostalne nastupe u Jugoslaviji i rane verzije pjesama koje su obožavatelji upoznali i voljeli, već i ovu jedinstvenu i rijetku postavu koja bi se raspala nedugo nakon ovih nastupa.