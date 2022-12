Najbolji domaći i regionalni albumi u 2022.

Ravno do dna još jednom donosi listu najboljih domaćih i regionalnih izdanja godine, ali od ove godine uveli smo novost, a to je da odsad izvođača koji u našem izboru osvoji titulu domaćeg i regionalnog albuma godine nagrađujemo novčanim iznosom od 3.500,00 kn, odnosno 500 EUR.

U izradi grupne liste portala učestvovali su Ivan Laić, Jelena Svilar, Vedran Harča, Ivan Slijepčević, Zoran Tučkar, Marko Podrug i Zoran Stajčić.

Sistem bodovanje bio je zbrajanje bodova s pojedinačnih lista, ali su uzimani u obzir i bodovi broja onih koji su glasali. Konkretno, ako ih je glasalo pet za nekog izvođača to je donosilo 5 bodova, ako ih je glasalo dvoje to je donosilo 2 boda. Na pojedinačnim listama prvo mjesto je donosilo 20 bodova, svako sljedeće mjesto se umanjivalo za jedan bod, time je 20. mjesto donosilo 1 bod. Taj način donio je zajedničku godišnju listu koju predstavljamo od posljednjeg 20. mjesta i završavamo s albumom 2022. godine.

20. Barbara Munjas “Right Place & Right Time” – 24 boda

Već je na prvo slušanje primjetna šarolikost, ali i koherentnost albuma „Right Place & Right Time“ Barbare Munjas. Započela je kao prateći vokal u Gustafima, potom nastavila s bendom Barbari da bi došla u fazu u kojoj se osjećala dovoljno sigurnom da krene i kao kantautorica. Prvi korak bio je Barbara Munjas Calligraphy, kad je ujedno 2018. prigrlila i engleski jezik za svoj izričaj. Hrvatskom jeziku se hotimično vratila prošle godine sa singlom „Kad-tad“ nastalim za istoimenu predstavu u produkciji POU Poreč, no niz singlova započetih s „Gone Back“ u pandemijskoj 2020. vodili su prema jednom cilju – albumu „Right Place & Right Time“.

19. Sjeverozapad “Pomrčina” – 24 boda

Novi bend imena Sjeverozapad, sastavljen od glazbenika s podosta dugim stažem na domaćoj sceni, odlučio je obrisati prašinu i alternativnim rockom zaogrnuti “Potpunu pomrčinu Sunca na otoku Grguru petnaestog veljače 1961.”, zbirku pjesama Stojana Vučićevića. U pitanju je turobna, premda ne i sasvim lišena nade, poetika nastala tijekom izdržavanja kazne na Svetom Grguru, smještenom nedaleko od poznatijeg i zloglasnijeg Golog Otoka, gdje je Vučićević robijao još kao gimnazijalac.

18. Tidal Pull “Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini” – 26 bodova

Općenito, „Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini“ ne zamara se turobnom svakodnevicom ili socijalom, već progovara o, uvjetno rečeno, običnim temama kao što su ljubav i veze, pri čemu to rade uz pomalo čudnu poetiku i taman dovoljno neuobičajenih metafora da ni u jednom trenutku ne zazvuče šablonski i predvidljivo.

17. Zmaj Orko Star “Escape” – 29 bodova

Kao da su zamiješani Chui i Šumovi protiv valova i još world etno primjese. Da tako nešto zvuči uistinu odlično su se pobrinula tri prekaljena glazbenika s domaće scene: Toni Starešinić Borko Rupena i Zoran ;ajstorović. Upamtite ime Zmaj Orko Star.

16. Teofilovići “Element” – 30 bodova

Teofilovići su dakle nešto poput posljednje slamke spasa za erodirajuću ostavštinu nematerijalne kulturne baštine. Estetika njihove izvedbe je, bez pretjerivanja, nešto najbolje što se balkanskom folkloru dogodilo u posljednje vrijeme. Album „Element“ koji sadrži 14 pjesama to i dokazuje.

14. Konstrakta “Triptih” – 31 bod

Trebala je to ‘samo’ biti inteligentna provokacija iz intelektualnih krugova na temu propasti građanskog društva za ne baš široki spektar auditorija, ali žica je neočekivano pogođena prvom iskrom na natjecanju Pesma za Evroviziju (nekad Beovizija) nakon čega je Konstrakta postala pop fenomen koji se nastavlja širiti poput šumskog požara cijelom regijom, ali i daleko šire. Njen ‘Triptih’, objavljen na Youtubeu, nije mogao izaći u boljem trenutku.

14. Damir Avdić “Mainstream Horror” – 31 bod

Avdić nije napravio pogrešku i novom, bolno precizno naslovljenom albumu „Mainstream Horror“ skratio rok trajanja pretvorivši ga u uglazbljeni dnevnik svega što se trenutno događa na ovoj tradicionalno zajebanoj planeti – naoružan s tri akorda i istinom na nišan je ovoga puta uzeo sve od ponovno probuđenog fašizma i ‘kapitalizma kojem je odzvonilo’ do političke korektnosti i licemjerja Europe i njezine unije, ali nisu izostale ni manje ili više autobiografske scene koje će prepoznati svaki stanovnik zemlje nekoć znane kao Jugoslavija.

13. Kanda Kodža i Nebojša “Beton” – 35 bodova

„Beton“ je, baš poput svojih prethodnika, snimljen na ‘jen-dva-tri’ bez ikakvih studijskih čarobiranja i uljepšavanja, što ga čini upravo savršenim za nadolazeće koncertne izvedbe. Posebno jer na njemu ima dosta pjesama koje na set-listama itekako zaslužuju i naći i zadržati svoje mjesto.

12. Hram “Bijes” – 36 bodova

Šibenski hip-hop kolektiv Hram objavio je svoj prvi album ‘Bijes’. Radi se o odličnom, žestokom i odrješitom hip-hop albumu koji u svih svojih 13 pjesama ne povlači kočnicu i punim gasom energično gazi preko tvrdih i mračnih hardcore rap beatova.

11. Fire in Cairo “High Degrees” – 38 bodova

„High Degrees“ je prvenstveno rock album predivnog nadahnuća. Očito je da se na njemu traže i promišljaju modeli o tome kako rock danas učiniti uzbudljivim i atraktivnim, čime sve pobrojano iz bolje prošlosti služe kao svojevrsna masa za modeliranje u kojoj se štuju izvori, ali kontekst upotrebe nužno širi granice u duhu sadašnjosti. Zagreb je dobio prvoklasni rock bend.

10. Revirgin “Simulations” – 41 bod

Riječ je o rijetko pametnom, zanimljivom, tematski i konceptualno zaokruženom albumu odlične produkcije i izvrsno aranžiranih pjesama koji će, nadam se, izdržati test vremena i test ‘vidiljivosti prvog albuma’ u vrtlogu internetske post-moderne shizofrenije gdje svaki content traje onoliko koliko nam treba da palcem zaskrolamo prema gore i dođemo do nekog novog sadržaja. Osim toga, “Simulations” ima jednu dozu nesvakidašnjosti prema domaćim standardima i estetski odskače od svega što se ove godine objavilo i što bi se još moglo pojaviti pa fali još samo da zaživi i u koncertnom smislu jer publike će se, iskreno vjerujem, naći.

9. Ether “Bitke na makovim poljima” – 43 boda

U 11 pjesama na ovom albumu Nikol opisuje iskustva koja kao da su starija od nje, koja datiraju iz drugog prostora i vremena iz čega se dade zaključiti da su sve te pjesme postojali u nekom drugom univerzumu, ali su odabrale baš ovaj trenutak i Nikol Ćaćić da ih utjelovi i predstavi ovom svijetu, i može se reći da su pjesme dobro odabrale. Kao i svaki vrhunski vokalist, Nikol Ćaćić autoritativno popunjava kompletan zvučni spektar: Nikolinom glasu se ne vjeruje. Nikolinom glasu se pokorava, Nikolin vokal govori tešku istinu koja odzvanja kroz vrijeme i prostor. Nikoline vokalne dionice viču: “Za mnom!”, dok se instrumentalne dionice slijevaju sa svih nemogućih strana i čine jedinstvenu i začudnu zvučnu sliku.

8. Šajzerbiterlemon “Na dugačkim poljima” – 45 bodova

„Spremali smo album više od tri godine, preživeo je sve moguće prepreke i sada, konačno, sa ponosom i zadovoljstvom možemo da kažemo da je tu. Osam pesama i nešto preko 24 minuta u koje smo pokušali da spakujemo mnoštvo senzibiliteta, sa ciljem da napravimo veliki korak napred u odnosu na sve do sad,” kaže Jovan Sibinović, pjevač grupe Šajzerbiterlemon, uz komentar da bi idealno bilo da se album sluša „od početka do kraja”.

7. LHD “Off The Grid” – 51 bod

Glazbeno gledano, „Off The Grid“ je u 2022. godini filigranski biser u kojem glazbenici promišljaju skoro isključivo u kontekstu glazbe i kroz glazbu. Glazba je za L.H. D. cilj, a ne sredstvo. Kreiranje ambijenta spasonosnog utočišta od svakodnevnog ludila doima se kao njihov prvi kreativni imperativ, a drugi je da je sve to trebalo napraviti organski (kako su oduvijek radili) i od svih nedostataka učiniti prednosti.

6. St!llness “Kocka je okrugla” – 53 boda

Nakon desetak godina diskografske šutnje javio se hip-hop-reggae-punk sastav St!llness. Iako ovo hip-hop-reggae-punk izgleda nespretno, muzika na novom albumu grupe je vrlo spretna, dotjerana i uravnotežena. Isto se može reći i za tekstove glavnog vokalista Ivana Jurića Yurija. Tematski gledano, Jurić se bavi svime što ga okružuje, a najviše samim sobom, pri čemu jasno povlači liniju da se bavi socijalnim, ali ne i političkim pitanjima (što bi mu neki mogli uzeti za minus). Yuri se u svojim stihovima prezentira da je beskompromisan u borbi, ali nježan poput proljetnog cvijeta.

5. Šumski “Kolobari” – 59 bodova

Najprije su se ponovno okupili, potom proširili postavu, a onda snimili i najbolji album karijere. Tako bismo u najkraćim crtama mogli opisati reunion dugovječnog zagrebačkog benda Šumski koji je iznjedrio još jednu izuzetnu zbirku pjesama, odnosno šesto im studijsko izdanje “Kolobari”.

3. Mimika Orchestra “Altur Mur” – 117 bodova

„Altur Mur“, što na izumrlom veljotskom jeziku otoka Krka znači hram mora, predstavlja konceptualno djelo u čijem je središtu potraga za izgubljenom dušom Mediterana, dočarana kroz niz poetskih slika koje na neki način kulminiraju turobnom pričom o utapanju u posljednjoj pjesmi „Thalassa“. Istinski fascinantno ostvarenje koje ima težinu, svakako i potencijalnu prođu na svjetskoj jazz sceni, ali i na onoj trajno posvećenoj istraživanju i otkrivanju glazbenog nasljeđa bilo kojeg kutka zemaljske kugle, poznatoj kao world music.

3. Seine “Naizust”– 117 bodova

Svaka odsvirana ili otpjevana nota se šulja poput bjelouške u žbunju i neočekivano grabi i guta žabu. Album je napet poput kože na bubnju, atmosferičan, zaokružen od početka do kraja. Ščapec, Mišo, novopridošli član Vatroslav Živković i njihovi kolege te prijatelji koji su uskočili pomoći ovjekovječiti ovaj šarmantni, emotivni, pomaknuti album su se uklopili poput intervencije više sile. Na ovom albumu ova ekipa je uspjela postići uvijek težak cilj, a to je da elektronski instrumenti zrače paletom emocija, i da tišina ima svoj zvuk. Čak i da nije “Naizust” poseban album, on cijelo vrijeme ostavlja dojam da to jest.

2. Chui “Zagreb – Berlin” – 119 bodova

Chui je na “Zagreb – Berlin” postigao određenu razinu kojoj su već dugo težili. Produkcijski gledano ova ploča zvuči doista moćno, s dovoljno prostora za svaki od instrumenata i prateću elektroniku, za što je zaslužan producent Ivan Božanić poznat po radu s bendovima kao što su ABOP, Meritas te Pips, Chips & Videoclips. Album svakako dolazi s preporukom da ga se sluša na što jačem glazbenom sustavu budući da sadrži mnogo zvučnih finesa koje možda neće doći do izražaja na slabim zvučnicima. Osim tehničke izvrsnosti, ova “priča o dva grada” izdvaja se i zbog autorske zrelosti i raznovrsnosti pokazane na drugoj ploči i svakako otkriva mnogo potencijalno zanimljivih smjerova u kojima bi Chui mogao nastaviti ganjati svoju muzu.

1. Ivan Grobenski “Apocalipstick” – 120 bodova

„Apocalipstick“ je dokaz da je Grobenski bio svjestan da su mu „Siromahi i Lazari“ otvorili određena vrata. A za razliku od albuma prije njega, odlučio je sam sebi natovariti ekstra težak zadatak na vrat, a to je da se po prvi put posveti radu na pop albumu, i to u svijetu gdje su takvi pop albumi rijetkost. U svijetu koji odavno ne izgara od želje osjetiti avangardnost novih Stingovih albuma (jer ih ni on sam više ne snima u gorljivom uvjerenju da neke letvice treba podići), ili nekadašnjih pop bisera Stevieja Wondera. Pop svijet danas uglavnom se bori na relacijama ekstrema, nešto poput duela između banalnog plesnog diktata Lady Gage i običnom uhu teško dešifrirajuće ekstravagantnosti jedne Björk. Najvažnije pitanje je: „Ima li nečeg da je pitko i plesno, a istovremeno inteligentno i provokativno?“ Slušajući „Apocalistick“, čini se da se Grobenski u rješavanje tog problema bacio kao Samson na lava.

U nastavku slijede pojedinačne autorske liste:

Zoran Stajčić:

1. Ivan Grobenski ‘Apocalipstick’ 20

2. Seine ‘Naizust’ +19

3. Zmaj Orko Star ‘Escape’ +18

4. Mimika Orchestra ‘Altur Mur’ +17

5. Chui ‘Zagreb – Berlin’ +16

6. Fire In Cairo ‘High Degrees’ +15

7. Teofilovići – Element +14

8. Konstarkta – triptih +13

9. Kanda Kodža i Nebojša – Beton +12

10. Moveknowledgement – Lying Cobra

11. Damir Avdić – Mainstream Horror +10

12. Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Alfonso Santimone ‘4 Days’

13. Balkan Zoo & Nina Ćorić

14. LHD ‘Off The Grid’ +7

15. Šumski ‘Kolobari’ +6

16. Barbara Munjas ‘Right Place & Right Time’ +5

17. ### – Nasilno +4

18. Stillnes Kocka je okrugla +3

19. Tidal Pull – Promatranje cvijeća pri punoj brzini +2

20. Edo Maajka – Moćno

Ivan Slijepčević:

1. Ivan Grobenski – Apocalipstick 20

2. Chui – Zagreb – Berlin +19

3. Seine – Naizust +18

4. Mimika Orchestra – Altur Mur +17

5. Ether – Bitke na makovim poljima +16

6. Trophy Jump – Feels

7. Yung Bude – Mlad i Lud

8. Buntai – Geneza

9. Šajzerbiterlemon – Na dugačkim poljima +12

10. Hiljson Mandela – Mandela Effect

Marko Podrug:

1. Seine ‘Naizust’ +20

2. Hram ‘Bijes’ +19

3. Ivan Grobenski ‘Apocalipstick’ 18

4. Mimika Orchestra ‘Altur Mur’ +17

5. Skotni vrag ‘Skotni vrag’ +16

6. Chui ‘Zagreb – Berlin’ +15

7. Barbara Munjas ‘Right Place & Right Time’ +14

8. St!llness ‘Kocka je okrugla’ +13

9. Sfumato ‘KNAUF’

10. J.R. August ‘Still Waters’

Ivan Laić:

1. Etcereral: Rhizome +20

2. Chui: Zagreb-Berlin +19

3. LHD: Off the Grid +18

4. Mimika Orchestra: Altur Mur +17

5. Teofilovići: Element +16

6. She Brought Me Gasoline: There Were Times

7. Vlado Kreslin & Teo Collori & Momento Cigano: Živo

8. Ivan Grobenski: Apocalipstick +13

9. Revirgin: Simulations +12

10. Seine: Naizust +11

11. Ivo Pogorelić: Chopin

12. Zmaj Orko Star: Escape +9

13. Ukleti dukat: Odavno s druma

14. Hram: Bijes +7

15. Mak Murtić: Škoj ili ne

16. Metaklapa: The Chior of the Beast

17. Filip Pavić: Labyrinth Songs

18. Sjeverozapad: Pomrčina +3

19. Anna Moor: Plavi avioni

20. Mel Camino: Hrčkov krug

Zoran Tučkar:

1. Ether: Bitke na makovim poljima +20

2. Šumski: Kolobari +19

3. Konstrakta: Triptih +18

4. LHD: Off The Grid +17

5. Chui: Zagreb – Berlin +16

6. St!llness: Kocka je okrugla +15

7. Lu Jakelić: Šesto čulo

8. BluVinil: Zna li itko tajnu srca

9. Sjeverozapad: Pomrčina +12

10. Mimika: Altur Mur +11

11. Fire In Cairo: High Degrees +10

12. Seine: Naizust +9

13. Ivan Grobenski: Apocalipstick +8

14. Djeca!: Kad čuješ ovaj zvuk

15. Anna Moor: Plavi avioni

16. Pavel Miljenović Quintet: Arrival

17. Sun U: Beton

18. Hram: Bijes +3

19. Kanda, Kodža i Nebojša: Beton +2

20. Šajzerbiterlemon: Na dugačkim poljima +1

Jelena Svilar:

1. Ivan Grobenski & The Mental Health Customer Support – Apocalipstick +20

2. Sleepyheads – We’re OK

3. Seine – Naizust +18

4. Revirgin – Simulations +17

5. Šajzerbiterlemon – Na Dugačkim Poljima +16

6. Leut Magnetik – Celuloza

7. Šumski – Kolobari +14

8. Tidal Pull – Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini +13

9. Fire in Cairo – High Degrees +10

10. Mimika Orchestra – Altur Mur +11

11. Chui – Zagreb – Berlin +10

12. čuvarkuća – curino cvijeće

13. J.R. August – Still Waters

14. Kanda Kodža i Nebojša – Beton +7

15. Sjeverozapad – Pomrčina +6

Vedran Harča:

1. Mimika Orchestra: Altur Mur +20

2. Damir Avdić: Mainstream Horror +19

3. St!llness: Kocka je okrugla +18

4. Chui: Zagreb-Berlin +17

5. Šumski: Kolobari +16

6. Seine: Naizust +15

7. Ivan Grobenski: Apocalipstick +14

8. ###: Nasilno +13

9. Šajzerbiterlemon: Na dugačkim poljima +12

10. Rokambol: Paraliza

11. Kanda, Kodža i Nebojša: Beton +10

12. Djeca: Kad čuješ ovaj zvuk

13. Tidal Pull: Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini +8

14. Haiku Garden: Loose Contacts/Tense Present

15. Leut Magnetik: Celuloza

16. LHD: Off The Grid +5

17. Ether: Bitke na makovim poljima +4

18. Hram: Bijes +3

19. Barbara Munjas: Right Place & Right Time +2

20. Edo Maajka: Moćno